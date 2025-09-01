Setembro inicia com 25,1 mil vagas de emprego no Paraná; Regional de Cascavel tem 6.039 oportunidades

Cascavel - O Paraná inicia a primeira segunda-feira (01) de setembro com 25.134 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador . As funções com maior número de oportunidades são para alimentador de linha de produção (7.148 vagas), abatedor (1.063), operador de caixa (971) e magarefe – cortador de carne (818).
Há diversas oportunidades na faixa Oeste do Paraná. A Regional de Cascavel tem 6.039 vagas abertas, sendo 1.700 para alimentador de linha de produção, 759 para abatedor, 314 para operador de caixa e 170 para auxiliar de produção farmacêutica. Na sequência aparece Campo Mourão, no Centro-Oeste, com 2.908 vagas, das quais 1.421 são para alimentador de linha de produção e 352 para magarefe.
A Região Metropolitana de Curitiba soma 4.821 oportunidades, com destaque para alimentador de linha de produção (684), operador de caixa (276), atendente de lojas e mercados (273) e auxiliar de logística (200). Na Capital, a agência central oferta 792 vagas, especialmente para atendente de lojas e mercados (60), faxineiro (60) e auxiliar nos serviços de alimentação (55).
Outras regionais também apresentam grande número de vagas. Londrina tem 2.621 oportunidades, com destaque para alimentador de linha de produção (790), motorista de caminhão (92) e faxineiro (84). Foz do Iguaçu oferta 2.067 vagas, sendo 832 para alimentador de linha de produção e 111 para operador de caixa. Pato Branco soma 1.664 postos, especialmente para alimentador de linha de produção (514) e vendedor de comércio varejista (83).
“O Paraná continua mostrando sua força na geração de empregos. Iniciamos o mês com mais de 25 mil vagas disponíveis, reforçando o compromisso do Governo do Estado em se conectar ao setor produtivo, criar oportunidades e apoiar quem busca uma colocação profissional”, destacou o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo.
Confira as áreas com mais vagas abertas:
- Alimentador de linha de produção – 7.148 vagas
- Abatedor – 1.063 vagas
- Operador de caixa – 971 vagas
- Magarefe (cortador de carne) – 818 vagas
- Atendente de lojas e mercados – 273 vagas
- Faxineiro – 251 vagas
- Vendedor de comércio varejista – 174 vagas
- Repositor de mercadorias – 249 vagas
MASTER JOB
Na plataforma Master Job, em Curitiba, há 59 oportunidades para profissionais mais qualificados, com formação superior, como engenheiro civil, nutricionista, administrador, técnico em segurança do trabalho, soldador, fisioterapeuta, gerente de produção, professor e advogado trabalhista.
Além disso, estão abertas 11 vagas de estágio em funções como auxiliar de desenvolvimento infantil, engenheiro civil, analista de sistemas, monitor de esportes e lazer, auxiliar de eletrônica e assistente jurídico.
Na Região Metropolitana de Curitiba, o Master Job oferta ainda 10 vagas para profissionais de nível superior em áreas como logística, administração, pedagogia e engenharia, além de 2 oportunidades de estágio em fisioterapia e administração.
CAGED EM ALTA
Terceiro maior empregador do País e o líder na região Sul, o Paraná chegou em julho à marca de 102,3 mil novos empregos com carteira assinada em 2025, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na semana passada.
Ainda de acordo com o levantamento, 82% dos municípios tiveram saldo positivo no número de empregados com carteira assinada no período de janeiro a julho. Ou seja, 327 das 399 cidades tiveram mais contratações do que demissões nos primeiros sete meses.
Fonte: AEN