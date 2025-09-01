Setembro inicia com 25,1 mil vagas de emprego no Paraná; Regional de Cascavel tem 6.039 oportunidades

Cascavel - O Paraná inicia a primeira segunda-feira (01) de setembro com 25.134 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador . As funções com maior número de oportunidades são para alimentador de linha de produção (7.148 vagas), abatedor (1.063), operador de caixa (971) e magarefe – cortador de carne (818).

Há diversas oportunidades na faixa Oeste do Paraná. A Regional de Cascavel tem 6.039 vagas abertas, sendo 1.700 para alimentador de linha de produção, 759 para abatedor, 314 para operador de caixa e 170 para auxiliar de produção farmacêutica. Na sequência aparece Campo Mourão, no Centro-Oeste, com 2.908 vagas, das quais 1.421 são para alimentador de linha de produção e 352 para magarefe.

A Região Metropolitana de Curitiba soma 4.821 oportunidades, com destaque para alimentador de linha de produção (684), operador de caixa (276), atendente de lojas e mercados (273) e auxiliar de logística (200). Na Capital, a agência central oferta 792 vagas, especialmente para atendente de lojas e mercados (60), faxineiro (60) e auxiliar nos serviços de alimentação (55).

Outras regionais também apresentam grande número de vagas. Londrina tem 2.621 oportunidades, com destaque para alimentador de linha de produção (790), motorista de caminhão (92) e faxineiro (84). Foz do Iguaçu oferta 2.067 vagas, sendo 832 para alimentador de linha de produção e 111 para operador de caixa. Pato Branco soma 1.664 postos, especialmente para alimentador de linha de produção (514) e vendedor de comércio varejista (83).

“O Paraná continua mostrando sua força na geração de empregos. Iniciamos o mês com mais de 25 mil vagas disponíveis, reforçando o compromisso do Governo do Estado em se conectar ao setor produtivo, criar oportunidades e apoiar quem busca uma colocação profissional”, destacou o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo.

Confira as áreas com mais vagas abertas: