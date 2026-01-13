Sesc PR abre inscrições para a 11ª Coletânea Sesc de Contos Infantis

A literatura infantil e a valorização da identidade regional ganham destaque no Paraná. Estão abertas as inscrições para a seleção de contos infantis inéditos do Sesc PR. Escritores paranaenses ou residentes no estado, com idade a partir de 18 anos, podem submeter suas obras até o dia 10 de fevereiro.

Os textos selecionados passarão por uma curadoria especializada e serão ilustrados para compor a 11ª edição da Coletânea Sesc de Contos Infantis. O lançamento oficial do livro impresso ocorrerá em agosto, durante a 45ª Semana Literária Sesc e Feira do Livro. Com mais de 100 contos publicados desde sua origem, o Sesc PR reafirma seu compromisso com o acesso à literatura e o fomento à cultura paranaense.

Regras e Inscrições

O edital apresenta temática livre, com a condição de que o Paraná seja o cenário da narrativa. Confira os principais pontos: