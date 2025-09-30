Home Cotidiano

Sesc Paraná realiza IV Congresso de Educação com programação em todo o Estado

Paraná - O Sesc Paraná dá início nesta quinta-feira, 2 de outubro, à quarta edição do seu Congresso de Educação, que neste ano tem como tema “Neuroaprendizagem e Educação Inclusiva: Compreender para acolher”. A programação será realizada até o dia 9 de outubro em 28 Unidades de Serviço do Sesc em todo o estado, reunindo educadores, gestores, estudantes e profissionais interessados em refletir sobre práticas mais inclusivas e eficazes no processo de ensino-aprendizagem.

A abertura oficial ocorre em Curitiba, no Teatro Sesc da Esquina, a partir das 19h, com uma programação especial que conta com dois nomes de destaque na educação nacional. O primeiro a subir ao palco será o arte-educador e artista Nélio Spréa, com a performance “Ninguém é igual a ninguém”, uma proposta interativa que convida o público à reflexão sobre a diversidade e a valorização das diferenças no ambiente educacional. Doutor em Educação pela UFPR, Nélio atua como músico, produtor cultural, autor e pesquisador nas áreas de arte-educação, infância, música popular e culturas da infância.

Em seguida, o professor e comunicador Gabriel Chalita apresenta a palestra “Educar na heterogeneidade e na singularidade humana”, que trata dos desafios e possibilidades da educação contemporânea frente às múltiplas realidades dos estudantes. Chalita é graduado em Filosofia e Direito, mestre em Ciências Sociais, doutor em Direito e autor de diversas obras nas áreas de Educação e Filosofia. Atualmente, também apresenta o programa Arena dos Saberes, na TV Cultura de São Paulo. Haverá transmissão online para as outras unidades do estado.

Trazendo grandes nomes da Educação, o evento irá debater o panorama atual da área a partir das contribuições das Neurociências para o ensino e aprendizagem, a proliferação de transtornos e laudos psicológicos, a necessidade legal e humana do atendimento a alunos neuroatípicos, as produtivas contribuições das Neurociências para a Educação Inclusiva, o entrelaçamento de ensino e cuidado, a necessidade de compreensão, acolhimento e vínculo.

Durante a programação nas 28 cidades, o público também poderá conhecer o Caderno de Boas Práticas, uma novidade desta edição que valoriza experiências pedagógicas bem-sucedidas desenvolvidas por educadores paranaenses. A publicação reúne relatos selecionados entre as 223 inscrições recebidas de profissionais e estagiários da educação, divididos nas categorias cliente Sesc e funcionário Sesc. Além de integrarem o Caderno, os primeiros colocados de cada unidade farão a apresentação oral de seus relatos durante o evento local. Já os três primeiros colocados em nível estadual, em cada categoria, serão premiados com duas diárias nos hotéis do Sesc em Caiobá ou Cascavel, com direito a acompanhantes.

Todas as atividades do IV Congresso Sesc Paraná de Educação são gratuitas e abertas ao público mediante inscrição prévia. Haverá certificado de participação.

Confira a programação completa:

2/out

  • Abertura (Curitiba)
  • 19h – Autoridades
  • 19h30 – Nélio
  • 20h – Chalita

7/out

  • 9h
  • Umuarama (2 relatos + palestra)
  • Leila Pryjma
  • 9h
  • União da Vitória (2 relatos + palestra)
  • Douglas Borella
  • 13h30
  • Arapongas (2 relatos + palestra)
  • Isabel Parolin
  • 13h30
  • Francisco Beltrão (2 relatos + palestra)
  • Marcos Meier
  • 13h30
  • Londrina Centro (2 relatos + palestra)
  • Renata Aguilar
  • 14h30
  • Cascavel (palestra)
  • José Meciano
  • 19h
  • Apucarana (2 relatos + palestra)
  • Isabel Parolin
  • 19h
  • Cornélio Procópio (2 relatos + palestra)
  • Renata Aguilar
  • 19h
  • Toledo (2 relatos + palestra)
  • José Meciano
  • 19h30
  • Rio Negro (1 relato + palestra)
  • Douglas Borella
  • 20h
  • Campo Mourão (palestra)
  • Leila Pryjma

8/out

  • 9h
  • Caiobá (2 relatos + palestra)
  • Thiago T. de Lima
  • 9h
  • Pato Branco (2 relatos + palestra)
  • Marcos Meier
  • 13h30
  • Jacarezinho (2 relatos + palestra)
  • Renata Aguilar
  • 13h30
  • Ponta Grossa (2 relatos + palestra)
  • Douglas Borella
  • 14h
  • São José dos Pinhais (2 relatos + palestra)
  • Thiago T. de Lima
  • 19h
  • Ivaiporã (2 relatos + palestra)
  • Leila Pryjma
  • 19h
  • Marechal Cândido Rondon (2 relatos + palestra)
  • José Meciano
  • 19h
  • Maringá (2 relatos + palestra)
  • Isabel Parolin
  • 19h
  • Palmas (palestra)
  • Marcos Meier
  • 19h
  • Paranaguá (2 relatos + palestra)
  • Thiago T. de Lima
  • 20h
  • Santo Antônio da Platina (palestra)
  • Renata Aguilar

9/out

  • 13h30
  • Medianeira (2 relatos + palestra)
  • José Meciano
  • 14h
  • Guarapuava (1 relato + palestra)
  • Leila Pryjma
  • 14h
  • Paranavaí (1 relato + palestra)
  • Isabel Parolin
  • 19h
  • Foz do Iguaçu (2 relatos + palestra)
  • José Meciano
  • 19h30
  • Nova Londrina (1 relato + palestra)
  • Isabel Parolin

SERVIÇO

  • IV Congresso Sesc Paraná de Educação
  • Data: De 2 a 9 de outubro de 2025 em 28 Unidades de Serviço
  • Abertura: 2 de outubro, às 19h, no Teatro Sesc da Esquina
  • Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês, Curitiba – PR

Inscrições e mais informações:

