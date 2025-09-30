Sesc Paraná realiza IV Congresso de Educação com programação em todo o Estado

Paraná - O Sesc Paraná dá início nesta quinta-feira, 2 de outubro, à quarta edição do seu Congresso de Educação, que neste ano tem como tema “Neuroaprendizagem e Educação Inclusiva: Compreender para acolher”. A programação será realizada até o dia 9 de outubro em 28 Unidades de Serviço do Sesc em todo o estado, reunindo educadores, gestores, estudantes e profissionais interessados em refletir sobre práticas mais inclusivas e eficazes no processo de ensino-aprendizagem.

A abertura oficial ocorre em Curitiba, no Teatro Sesc da Esquina, a partir das 19h, com uma programação especial que conta com dois nomes de destaque na educação nacional. O primeiro a subir ao palco será o arte-educador e artista Nélio Spréa, com a performance “Ninguém é igual a ninguém”, uma proposta interativa que convida o público à reflexão sobre a diversidade e a valorização das diferenças no ambiente educacional. Doutor em Educação pela UFPR, Nélio atua como músico, produtor cultural, autor e pesquisador nas áreas de arte-educação, infância, música popular e culturas da infância.

Em seguida, o professor e comunicador Gabriel Chalita apresenta a palestra “Educar na heterogeneidade e na singularidade humana”, que trata dos desafios e possibilidades da educação contemporânea frente às múltiplas realidades dos estudantes. Chalita é graduado em Filosofia e Direito, mestre em Ciências Sociais, doutor em Direito e autor de diversas obras nas áreas de Educação e Filosofia. Atualmente, também apresenta o programa Arena dos Saberes, na TV Cultura de São Paulo. Haverá transmissão online para as outras unidades do estado.

Trazendo grandes nomes da Educação, o evento irá debater o panorama atual da área a partir das contribuições das Neurociências para o ensino e aprendizagem, a proliferação de transtornos e laudos psicológicos, a necessidade legal e humana do atendimento a alunos neuroatípicos, as produtivas contribuições das Neurociências para a Educação Inclusiva, o entrelaçamento de ensino e cuidado, a necessidade de compreensão, acolhimento e vínculo.

Durante a programação nas 28 cidades, o público também poderá conhecer o Caderno de Boas Práticas, uma novidade desta edição que valoriza experiências pedagógicas bem-sucedidas desenvolvidas por educadores paranaenses. A publicação reúne relatos selecionados entre as 223 inscrições recebidas de profissionais e estagiários da educação, divididos nas categorias cliente Sesc e funcionário Sesc. Além de integrarem o Caderno, os primeiros colocados de cada unidade farão a apresentação oral de seus relatos durante o evento local. Já os três primeiros colocados em nível estadual, em cada categoria, serão premiados com duas diárias nos hotéis do Sesc em Caiobá ou Cascavel, com direito a acompanhantes.

Todas as atividades do IV Congresso Sesc Paraná de Educação são gratuitas e abertas ao público mediante inscrição prévia. Haverá certificado de participação.

Confira a programação completa:

2/out