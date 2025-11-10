Paraná - O novo balanço de vítimas do tornado de sexta-feira (7), que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, na região central do estado, informa que 21 pessoas seguem internadas nos hospitais da região. A atualização da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) foi feita no início da tarde desta segunda-feira (10).

Dos internamentos, 13 estão em Guarapuava; 6 no Hospital São Vicente de Paulo e 7 no Hospital Santa Tereza. Outros 5 pacientes estão em Laranjeiras do Sul: 2 no Hospital São Lucas e 3 no Instituto São José. No Hospital Universitário de Cascavel, permanecem 3 pessoas.

Os atendimentos hospitalares continuam sendo realizados com o apoio dos insumos e medicamentos enviados pela Sesa no fim de semana, em operação coordenada pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e pelo Centro de Operações de Medicamentos e Produtos (Comp), que garantiram o abastecimento emergencial das unidades de saúde.

FIM DAS BUSCAS

O Corpo de Bombeiros informou que não há mais buscas e resgates em andamento, além de novos atendimentos pré-hospitalares relacionados ao desastre. A etapa atual da operação se concentra na assistência social e recuperação das áreas atingidas.