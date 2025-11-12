Rio Bonito do Iguaçu - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) atualizou, às 16h20 desta quarta-feira (12), as informações sobre o atendimento às vítimas do tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu na última sexta-feira (7).

De acordo com o boletim, 26 pessoas seguem internadas, sendo três em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Entre os pacientes, 10 estão em Guarapuava — um no Hospital São Vicente de Paulo e nove no Hospital Santa Tereza.