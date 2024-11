Serviço gratuito: CastraPet terá agendamentos no Cras Riviera na terça

FIQUEM ATENTOS!

Cascavel: Mais de 14 mil famílias precisam atualizar o Cadastro Único

A Secretaria Municipal de Assistência Social alerta a população que utiliza os programas sociais do governo federal para a necessidade de atualização no Cadastro Único. No município, há 51.420 famílias cadastradas no CadÚnico. Dessas, 14.207 estão com o cadastro desatualizado desde 2019. Conforme a legislação federal do Cadastro Único, as famílias têm até 24 meses […]