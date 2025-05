Seminários sobre Mudanças Climáticas e COP30 já alcançaram 10 cidades do PR e MS

Em Guaratuba (PR), pescadores e maricultores participaram da palestra, que trouxe as mais recentes atualizações do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), entidade da ONU que reúne mais de 20 mil cientistas .

Os seminários fazem parte do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade , por meio dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, dentro do programa Itaipu Mais que Energia . A ação está alinhada às diretrizes do Governo Federal no combate à crise climática e ao fortalecimento da educação ambiental.

“A diversidade do público mostra como as mudanças climáticas afetam a todos. É enriquecedor ver comunidades, agricultores, professores universitários e estudantes engajados. Tenho uma conexão especial com o público estudantil, que está em formação e mais aberto a aprender e refletir sobre o tema”, destacou Atila Iamarino.

Na última semana, os encontros ocorreram em Guaratuba, Curitiba, São José dos Pinhais e União da Vitória. Com isso, já foram completadas 10 das 21 cidades previstas nos estados do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Também já receberam o projeto os municípios de Perobal, Paranavaí, Cianorte e Maringá (PR), além de Glória de Dourados e Ponta Porã (MS).

Renata Maia, da Associação dos Pescadores e Armadores de Guaratuba e Região (Apagre), destacou a importância do evento. “A pesca artesanal é diretamente impactada pelas mudanças no ambiente. Cuidar do clima é garantir o nosso futuro e o das próximas gerações de profissionais.”

Em São José dos Pinhais, a diretora da Escola Municipal Maria Leni de Bastos, Adriana da Silva, reforçou o papel da escola. “A educação é essencial para a conscientização. Podemos desenvolver com as crianças habilidades práticas, como reciclagem e cuidado com o meio ambiente.”

Já em União da Vitória, o seminário reuniu mais de 400 pessoas, em sua maioria estudantes do IFPR, Unespar e outras instituições. O diretor-geral do IFPR no município, Deividson Okopnik, destacou o alinhamento do conteúdo com os cursos técnicos da escola.

“As mudanças climáticas atravessam diversas áreas: desde a produção de alimentos e o uso de tecnologias como drones, até o cuidado com os recursos naturais. Esse conhecimento é um diferencial para os alunos e também para o mundo”, afirmou.

Fonte: Itaipu Binacional