Seminário promovido pela Itaipu em Cascavel reúne mais de 400 profissionais de Educação

Cascavel - Mais de 400 profissionais de Educação, de 41 municípios paranaenses, participaram na última quinta-feira (3), em Cascavel, do primeiro Seminário Regional para Profissionais da Educação de 2025, com ênfase na Educação Especial.

O evento foi promovido pela Itaipu Binacional em parceria com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Associação do Municípios do Oeste do Paraná (Amop), prefeitura de Cascavel e o Governo Federal.

Educação

Além disso, o seminário contou com a participação de professores, secretários e diretores de escolas e foi realizado no âmbito do programa de formação continuada para profissionais de educação, desenvolvido pelo Convênio Linha Ecológica, parceria entre Itaipu e o Conselho dos Municípios Lindeiros. A ação faz parte do programa Itaipu Mais que Energia.

“O apoio a esse tema, cada vez mais relevante, é fundamental”, afirmou Antônio França Benjamim, presidente do Conselho dos Lindeiros, destacando a importância da inclusão e da educação especial. Rodrigo Schanoski, presidente da Amop, mencionou que 41 municípios participaram do seminário, e “certamente levarão muito conhecimento para as salas de aula”.