Paraná - Nos dias 12 e 13 de novembro, a Assembleia Legislativa do Paraná realiza o Seminário de Capacitação às Procuradoras da Mulher, evento essencial para fortalecer as Procuradorias da Mulher em todo o estado. A iniciativa é uma parceria entre a Procuradoria da Mulher da ALEP, coordenada pela deputada Cloara Pinheiro (PSD), e a Escola do Legislativo.
O seminário visa oferecer formação, promover a troca de experiências e aperfeiçoar as ações voltadas à defesa dos direitos das mulheres paranaenses. A programação inclui palestras, painéis e mesas-redondas sobre temas como políticas públicas, comunicação assertiva, liderança feminina e combate à violência contra a mulher.
A abertura oficial será no dia 12 de novembro, às 14h, com a presença de autoridades como o presidente da ALEP, Alexandre Curi, o diretor da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso, e a deputada Cloara Pinheiro. A primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, fará a palestra magna sobre “A importância do olhar feminino em posições de poder”.
Cloara Pinheiro destaca a importância do evento para o fortalecimento das Procuradorias da Mulher nos municípios. “Queremos capacitar e inspirar as mulheres que estão transformando suas comunidades com sensibilidade, coragem e compromisso social”, afirmou a deputada.
Programação:
12 de novembro (Tarde)
- 14h – Mesa de Abertura com autoridades
Participantes: Alexandre Curi, Cloara Pinheiro e Jeulliano Pedroso
- Palestra Magna: A importância do olhar feminino em posições de poder
Palestrante: Luciana Saito Massa, primeira-dama do Paraná
13 de novembro (Manhã)
- 8h – Cadastramento
- 9h – Políticas públicas e atuação política das procuradoras
Palestrante: Maria Tarcisia Silva Bega (UFPR)
- 10h – Desafios, mitos e a importância da força masculina no enfrentamento à violência contra a mulher
Palestrante: Renato PK (vereador e policial militar)
- 11h – Rede de proteção e articulação organizacional
Palestrante: Mariana Martins Nunes (Defensoria Pública do Paraná)
- 12h30 – Intervalo para almoço
13 de novembro (Tarde)
- 14h – Atribuições e desafios das Procuradorias da Mulher
- 14h40 – Mesa redonda: Estratégia e boas práticas da Procuradoria da Mulher
Mediação: Paola Manfroi
- 16h30 – Comunicação assertiva e oratória
Palestrante: Jeulliano Pedroso (Diretor da Escola do Legislativo)
- 17h30 – Encerramento com coffee break
Fonte: Alep