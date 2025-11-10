Paraná - Nos dias 12 e 13 de novembro, a Assembleia Legislativa do Paraná realiza o Seminário de Capacitação às Procuradoras da Mulher, evento essencial para fortalecer as Procuradorias da Mulher em todo o estado. A iniciativa é uma parceria entre a Procuradoria da Mulher da ALEP, coordenada pela deputada Cloara Pinheiro (PSD), e a Escola do Legislativo.

O seminário visa oferecer formação, promover a troca de experiências e aperfeiçoar as ações voltadas à defesa dos direitos das mulheres paranaenses. A programação inclui palestras, painéis e mesas-redondas sobre temas como políticas públicas, comunicação assertiva, liderança feminina e combate à violência contra a mulher.

A abertura oficial será no dia 12 de novembro, às 14h, com a presença de autoridades como o presidente da ALEP, Alexandre Curi, o diretor da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso, e a deputada Cloara Pinheiro. A primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, fará a palestra magna sobre “A importância do olhar feminino em posições de poder”.

Cloara Pinheiro destaca a importância do evento para o fortalecimento das Procuradorias da Mulher nos municípios. “Queremos capacitar e inspirar as mulheres que estão transformando suas comunidades com sensibilidade, coragem e compromisso social”, afirmou a deputada.

Programação:

12 de novembro (Tarde)