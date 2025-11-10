Participe do Seminário de Capacitação às Procuradoras da Mulher e fortaleça os direitos das mulheres no Paraná - Arte: Mariah Luiza Spinello
Participe do Seminário de Capacitação às Procuradoras da Mulher e fortaleça os direitos das mulheres no Paraná - Arte: Mariah Luiza Spinello

Paraná - Nos dias 12 e 13 de novembro, a Assembleia Legislativa do Paraná realiza o Seminário de Capacitação às Procuradoras da Mulher, evento essencial para fortalecer as Procuradorias da Mulher em todo o estado. A iniciativa é uma parceria entre a Procuradoria da Mulher da ALEP, coordenada pela deputada Cloara Pinheiro (PSD), e a Escola do Legislativo.

O seminário visa oferecer formação, promover a troca de experiências e aperfeiçoar as ações voltadas à defesa dos direitos das mulheres paranaenses. A programação inclui palestras, painéis e mesas-redondas sobre temas como políticas públicas, comunicação assertiva, liderança feminina e combate à violência contra a mulher.

A abertura oficial será no dia 12 de novembro, às 14h, com a presença de autoridades como o presidente da ALEP, Alexandre Curi, o diretor da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso, e a deputada Cloara Pinheiro. A primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, fará a palestra magna sobre “A importância do olhar feminino em posições de poder”.

Cloara Pinheiro destaca a importância do evento para o fortalecimento das Procuradorias da Mulher nos municípios. “Queremos capacitar e inspirar as mulheres que estão transformando suas comunidades com sensibilidade, coragem e compromisso social”, afirmou a deputada.

Programação:

12 de novembro (Tarde)

  • 14h – Mesa de Abertura com autoridades
    Participantes: Alexandre Curi, Cloara Pinheiro e Jeulliano Pedroso
  • Palestra Magna: A importância do olhar feminino em posições de poder
    Palestrante: Luciana Saito Massa, primeira-dama do Paraná

13 de novembro (Manhã)

  • 8h – Cadastramento
  • 9hPolíticas públicas e atuação política das procuradoras
    Palestrante: Maria Tarcisia Silva Bega (UFPR)
  • 10hDesafios, mitos e a importância da força masculina no enfrentamento à violência contra a mulher
    Palestrante: Renato PK (vereador e policial militar)
  • 11hRede de proteção e articulação organizacional
    Palestrante: Mariana Martins Nunes (Defensoria Pública do Paraná)
  • 12h30 – Intervalo para almoço

13 de novembro (Tarde)

  • 14hAtribuições e desafios das Procuradorias da Mulher
  • 14h40 – Mesa redonda: Estratégia e boas práticas da Procuradoria da Mulher
    Mediação: Paola Manfroi
  • 16h30Comunicação assertiva e oratória
    Palestrante: Jeulliano Pedroso (Diretor da Escola do Legislativo)
  • 17h30 – Encerramento com coffee break

Fonte: Alep

