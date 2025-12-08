Cascavel e Paraná - Com 98% de probabilidade de chuva, a semana deve começar com tempo instável em Cascavel.

No início desta segunda-feira (8), os termômetros registram sensação térmica de 21°C, com temperatura máxima prevista de 25°C e mínima de 21°C. A umidade relativa do ar está em 76%, e as rajadas de vento chegam a 52 km/h.

De acordo com o Simepar, a intensificação de uma área de baixa pressão sobre países vizinhos deve dar origem a um ciclone extratropical, favorecendo o aumento da instabilidade atmosférica no Paraná. Ao longo do dia, a chuva deve se espalhar por todas as regiões do estado, começando pelo oeste e avançando em direção ao leste.