Semana do Trânsito: Celular e excesso de velocidade são os maiores desafios

“O objetivo é preservar vida para que as pessoas a aproveitem com calma, serenidade e respeito. Estamos elaborando essa ação voltada às causas mais comuns dos acidentes de trânsito, excesso de velocidade e falta de atenção, especialmente devido ao uso do celular, mas aproveitamos também para falar sobre o consumo de álcool nesse período de feriado”, explicou Luciane de Moura, coordenadora de Educação no Trânsito da Transitar.

Dados da Transitar apontam que somente entre janeiro e maio deste ano os olheiros do trânsito – que são os radares eletrônicos – registraram 30.703 infrações por excesso de velocidade e 3.480 condutores foram flagrados manuseando o celular ao volante, comportamento que coloca em risco a segurança de todos, reforçam os alertas sobre os perigos da combinação entre álcool e direção. O número é bem superior ao mesmo período do ano passado, em que foram registrados 2.336 multas por uso de celular.

A ação foi realizada na Rua Paraná, entre as ruas Dom Pedro e Engenheiro Rebouças, na região central da cidade, local escolhido devido ao grande fluxo de veículos e pedestres. Motoristas e motociclistas foram abordados e receberam material educativo abordando os limites de velocidade e a proibição do uso do celular enquanto dirigem – principais fatores que contribuem para acidentes de trânsito.

Cascavel - Com o início de junho menos violento após um maio vermelho com por várias mortes e acidentes no trânsito, os agentes da Transitar realizaram na manhã desta quarta-feira (18) uma ação educativa em alusão à Semana Municipal de Trânsito que abordou os dois maiores desafios dos órgãos de trânsito da cidade – o uso do celular no trânsito e o excesso de velocidade.

Moura lembrou ainda que se cada um fizer a sua parte no trânsito vai reduzir os acidentes graves e as mortes e eles não vão precisar mais realizar este tipo de ação, já que ainda hoje é necessário alertar as pessoas para os perigos das más-condutas no trânsito.

Rodovias

Neste feriadão de ponto facultativo para algumas cidades e feriado em outras, muitas pessoas vão aproveitar para viajar e, por isso, as operações de trânsito serão reforçadas nas rodovias estaduais e federais. O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual iniciou nesta quarta-feira (18) a Operação Corpus Christi, com intensificação do policiamento nas rodovias estaduais do Paraná que vai até sexta-feira, dia 20 de junho. Devido ao aumento do fluxo de veículos nas rodovias durante o feriado, serão realizadas operações com o emprego de radares e etilômetros.

No interior do Estado serão efetuados bloqueios policiais com o emprego de cães farejadores para combate ao tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando e descaminho, visando combater o excesso de velocidade e embriaguez ao volante, duas das principais causas de acidentes com vítimas.

Nas rodovias federais, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) também já está executando a Operação Corpus Christi com cinco dias de atividades operacionais e que terminará no domingo (22).

Rodovias federais do Paraná

Dados dos primeiros cinco meses das rodovias federais do Paraná, mostram aumento nas mortes em sinistros de trânsito, que subiram 15,4% em 2025 em comparação com 2024, totalizando 262 vidas perdidas neste ano. Os atropelamentos de pedestres cresceram 19,4%, enquanto as mortes em colisões frontais aumentaram 16%. Esses números estão relacionados a comportamentos como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e desatenção.