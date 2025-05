Semana da volta do feriado tem 22,5 mil vagas de emprego no Paraná

Cascavel e Paraná - As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana com a oferta de 22.578 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 7.120 oportunidades. Na sequência, aparecem as de magarefe (cortador de carne), com 1.189 vagas, abatedor, com 829 e operador de caixa, com 735 oportunidades.

Cascavel

A Região de Cascavel conta com o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.990). São 1.373 vagas para auxiliar de linha de produção, 460 para abatedor, 435 para magarefe e 261 para operador de caixa.

A Grande Curitiba aparece em seguida (4.084), com 503 oportunidades para alimentador de linha de produção, 179 para vendedor de comércio varejista, 170 para faxineiro e 160 para operador de caixa.

Nas demais regionais do Interior são destaques Campo Mourão (2.706), Londrina (2.541), Pato Branco (1.816 ) e Foz do Iguaçu (1.711). Em Campo Mourão, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 1.105 vagas, magarefe, com 520, abatedor, com 123 vagas e repositor de mercadorias, com 53 oportunidades.

Na Região de Londrina, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 527 oportunidades, servente de obras, com 119, assistente administrativo, com 104 e vendedor de comércio varejista, com 62.