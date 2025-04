Semana da Páscoa tem 22,2 mil vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador do Paraná

Paraná - As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana da Páscoa, com feriado prolongado de sexta-feira (Sexta-Feira Santa) a segunda-feira (Tiradentes), com a oferta de 22.237 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 6.908 oportunidades. Na sequência, aparecem as de magarefe, com 1.176 vagas, operador de caixa, com 865 e abatedor, com 711 oportunidades.

Oeste

Moradores do Oeste são os que mais têm chances de conquistar um novo emprego. A região de Cascavel conta com o maior volume de postos de trabalho disponíveis: 4.744. São 1.328 vagas para auxiliar de linha de produção, 415 para magarefe, 399 para abatedor e 272 para operador de caixa. Em Foz do Iguaçu são 1.649 vagas. Os destaques são para alimentador de linha de produção (771), repositor de mercadorias (126), operador de caixa (97) e auxiliar de escritório em geral (73).

A Grande Curitiba tem 3.859 vagas abertas em todos os ramos da economia. São 483 oportunidades para alimentador de linha de produção, 210 para operador de caixa, 175 para faxineiro e 185 para atendente de lojas e mercados. Na Capital é possível encontrar ofertas para professor de inglês, torneio mecânico, cuidador de idosos, analista contábil, operador de máquinas fixas, técnico eletricista, fotógrafo, subgerente de loja e auxiliar de faturamento, além de vagas de estágio.

As demais regionais do Interior também acumulam muitas ofertas. Londrina (2.798), Campo Mourão (2.626), Pato Branco (1.529), Jacarezinho (1.301), Umuarama (1.218) e Maringá (1.159) têm mais de mil vagas cada.

Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 681 vagas, servente de obras, com 120, operador de caixa, com 85 vagas e repositor de mercadorias, com 65 oportunidades.