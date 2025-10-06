Semana da Criança: PRF leva alegria e esperança ao Hospital Universitário

Cascavel - Na tarde desta segunda-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma visita especial às crianças internadas no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel. A ação fez parte da programação da Semana da Criança e teve como objetivo levar um pouco de alegria, acolhimento e esperança aos pequenos pacientes e seus familiares.

Policiais da PRF interagiram com as crianças, apresentaram a viatura de trabalho e os equipamentos utilizados no dia a dia da corporação, além de compartilharem histórias e momentos de descontração. Até mesmo os pequenos que estão na UTI Pediátrica receberam atenção especial: os policiais fizeram questão de visitá-los em seus leitos, levando carinho e palavras de incentivo.

Ações Humanitárias da PRF

Essa iniciativa solidária, já tradicional na Semana da Criança, reforça o compromisso da PRF com ações humanas e sociais, indo além da segurança nas estradas. A proposta é simples, mas poderosa: oferecer um momento de leveza em meio a uma fase delicada, fortalecer o vínculo entre a PRF e a comunidade, e, quem sabe, acender em alguma criança o sonho de um dia vestir a farda azul.