Semana começa com novo recorde de vagas de empregos: 24,6 mil no Paraná

Paraná - As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 24.697 vagas de empregos com carteira assinada, o maior número de oportunidades do ano, superando os 23.787 postos de trabalho com carteira assinada oportunizados na primeira semana de fevereiro.

A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para alimentador de linha de produção, com 7.067 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 1.083 vagas, operador de caixa, com 1.001, e operador de caixa, com 686.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 5.107 oportunidades. São ofertadas 556 vagas para alimentador de linha de produção, 389 para operador de caixa, 270 para faxineiro e 171 para atendentes de lojas e mercados.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central de Curitiba oferta 52 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de auxiliar de desenvolvimento infantil (cursando superior em pedagogia ou áreas afins), com 4 vagas, técnico em segurança do trabalho (curso técnico em segurança do trabalho), com 3 vagas, consultor de vendas (curso superior em administração ou áreas afins), com 3 vagas, e comprador (curso superior em administração ou áreas afins), com 3 vagas.

Cascavel

A região de Cascavel aparece logo em seguida, com 4.625 oportunidades. São ofertadas 1.417 vagas para alimentador de linha de produção, 289 para abatedor, 255 para magarefe e 193 para ajudante de motorista.

Também são destaque as regiões de Londrina (​​2.657), Campo Mourão (2.542), Foz do Iguaçu (2.224) e Pato Branco (1.802). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 809 vagas, operador de caixa, com 101, servente de obras, com 84, e costureiro na confecção em série, também com 84 oportunidades.