Semana começa com 23 mil vagas nas Agências do Trabalhador

Paraná - O Paraná começa a semana com 23.316 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todo o Estado. O número foi divulgado pela Coordenação do Trabalho e Emprego (COTE)da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, e reforça a força do estado na geração de empregos e na conexão entre empregadores e trabalhadores.

As funções com maior número de oportunidades seguem concentradas na indústria, comércio e setor de serviços. São 6.119 vagas para alimentador de linha de produção, 913 para operador de caixa, 809 para abatedor e 728 para repositor de mercadorias.

Entre os destaques regionais, a Região Metropolitana de Curitiba lidera com 5.939 vagas. As principais oportunidades são para alimentador de linha de produção (390), cobrador interno (343), operador de caixa (284) e auxiliar de logística (281). Só a Agência da Capital reúne 865 oportunidades, com destaque para faxineiro (109), auxiliar nos serviços de alimentação (66) e atendente de lojas e mercados (47).

CASCAVEL

Em seguida, a região de Cascavel soma 4.965 vagas, sendo 1.500 delas para alimentador de linha de produção, 477 para abatedor e 213 para retalhador de carne. Já Campo Mourão oferece 2.417 vagas, com destaque para 875 oportunidades de alimentador de linha de produção, 290 para trabalhador volante da agricultura e 243 para magarefe.