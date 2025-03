Semana Azul e homenagens marcam agenda da Assembleia

Abril começa na Assembleia Legislativa do Paraná com a Semana Azul, período instituído pela Lei nº 19.876/2019 para conscientização sobre o autismo. O mês será marcado por diversas ações voltadas ao tema, como audiências públicas, homenagens e exposições, em referência ao Dia Mundial do Autismo, celebrado em 2 de abril. Além disso, a agenda do Poder Executivo contará com sessões solenes, reuniões das comissões permanentes e blocos temáticos.

A programação tem início com a exposição Autism Without Mask (Autismo sem Máscara), que reúne imagens de mães atípicas pintadas por seus filhos. O projeto, que teve sua primeira exibição em 2021, em Miami, reforça o papel das famílias de autistas como principais vozes do movimento. A abertura acontece na segunda-feira (31), às 9h, no Espaço Cultural, por iniciativa da 1ª vice-presidente da Assembleia, deputada Flávia Francischini (União).

Na terça-feira (1º), às 9h, o Auditório Legislativo sediará uma audiência pública para acompanhar a execução do Código do Autismo no Paraná, que completa um ano em abril. O evento reunirá representantes do governo responsáveis pela implementação das políticas públicas e é organizado pela Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência (CRIA), presidida pelo deputado Evandro Araújo (PSD), em parceria com o Bloco Temático da Neurodiversidade, coordenado pelo deputado Alisson Wandscheer (SD).

Também na terça-feira, às 10h, a deputada Flávia Francischini presidirá uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, na qual será entregue o título de Cidadania Benemérita do Paraná a Berenice Piana e Maria Helena Jansen de Mello Keinert.

Homenagens

Além da Semana Azul, outras homenagens estão previstas. O Verão Maior Paraná 2024/2025 será tema de uma sessão solene na Assembleia Legislativa, na próxima segunda-feira (31), às 19 horas, no Plenário. A iniciativa é do líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD), e tem como objetivo reconhecer a relevância do maior festival gratuito do Brasil. O programa do governo promove lazer, cultura, esporte e segurança para paranaenses e turistas durante a temporada de verão e se traduz em empregos, renda e desenvolvendo em todo o Litoral e também os municípios banhados pelas praias de água doce da região Noroeste.

Para fechar a semana, a Márcia Huçulak (PSD) var prestar um reconhecimento aos 170 anos do Arquivo Público do Estado do Paraná. A sessão solene será sexta-feira (4), às 9 horas, no Plenário. O órgão foi criado em dia 7 de abril de 1855, pelo então presidente da então Província do Paraná, Zacarias de Góes e Vasconcellos. Hoje, o arquivo é responsável por administrar todo o patrimônio documental do Paraná, com organização, guarda e conservação dos documentos oriundos do Poder Executivo.