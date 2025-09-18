Home Cotidiano

ATENÇÃO

Semáforo na Av. das Pombas começará a funcionar em esquema de amarelo piscante nesta sexta

Foto: Secom
Foto: Secom

Cascavel - A Transitar informa que o novo semáforo no cruzamento da Avenida das Pombas X Rua Expresso Norte, no bairro Floresta, região norte de Cascavel, começará a funcionar em esquema de amarelo piscante, a partir das 9h, desta sexta-feira (19).

Pelos próximos dias, o dispositivo ficará em alerta para que os condutores e pedestres possam ir se habituando à mudança, para, posteriormente, operar plenamente.

Os cruzamentos Rua Vitória X Rua Souza Naves e Rua Cuiabá x Rua Souza Naves também terão novos semáforos. Os trabalhos seguem em andamento e as novidades serão informadas à comunidade.

Notícias Relacionadas

Todas as mudanças são baseadas em estudos técnicos da autarquia. A Transitar orienta a importância de que motoristas e pedestres fiquem atentos às novas sinalizações para garantir a segurança de todos. Redobrar a atenção e reduzir a velocidade são recomendadas.

Fonte: Secom

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos