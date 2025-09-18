Semáforo na Av. das Pombas começará a funcionar em esquema de amarelo piscante nesta sexta

Cascavel - A Transitar informa que o novo semáforo no cruzamento da Avenida das Pombas X Rua Expresso Norte, no bairro Floresta, região norte de Cascavel, começará a funcionar em esquema de amarelo piscante, a partir das 9h, desta sexta-feira (19).

Pelos próximos dias, o dispositivo ficará em alerta para que os condutores e pedestres possam ir se habituando à mudança, para, posteriormente, operar plenamente.

Os cruzamentos Rua Vitória X Rua Souza Naves e Rua Cuiabá x Rua Souza Naves também terão novos semáforos. Os trabalhos seguem em andamento e as novidades serão informadas à comunidade.