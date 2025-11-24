Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou mais uma edição do programa Sema nos Bairros, desta vez no bairro Santa Felicidade. A ação integra limpeza urbana, educação ambiental, preservação de rios e conscientização da população sobre o cuidado dos espaços públicos, com o apoio de parceiros como a Sanepar e em conjunto com a Semana do Bem-Estar Animal.
As equipes recolhem resíduos descartados irregularmente, realizam limpeza de trechos de rios, roçadas, podas e retirada de árvores, além de orientações ambientais em escolas e distribuição de mudas frutíferas. O objetivo é combinar ação prática e educação, incentivando mudanças permanentes no comportamento da comunidade.
Segundo a secretária de Meio Ambiente, Beatriz Bertoglio, o programa cresce a cada edição, ampliando parcerias e engajando os moradores. “Essa união de forças permite alcançar mais pessoas e reforçar que cuidar do meio ambiente é um compromisso coletivo”, afirmou.
A ação também marca o Dia Mundial do Rio. Rodolpho Tanaka Savelli, gerente regional da Sanepar, destacou a importância da preservação dos mananciais: “O rio abastece a população e sustenta um ecossistema inteiro. Essa parceria reforça a necessidade de protegê-lo”. Olga Tschá, diretora da Sema, ressaltou que o foco é educar sobre o descarte correto e incentivar o uso dos serviços municipais.
Os moradores recebem orientações sobre práticas ambientalmente responsáveis, formas corretas de descarte e canais de contato com o município, fortalecendo o diálogo comunitário.
Sema nos Bairros e a Conscientização Ambiental
Durante a mesma programação, a Semana do Bem-Estar Animal oferece serviços gratuitos de saúde animal, como vacinação antirrábica, microchipagem de cães e gatos e entrega de casinhas, além de ações educativas sobre guarda responsável. O atendimento ocorre nos dias 24 e 25 de novembro, das 9h30 às 15h30, no pátio do Salão Paroquial Nossa Senhora de Fátima. Nesta edição, são ofertados 300 microchips e 80 doses de vacina, sendo a microchipagem aberta por ordem de chegada e vacinação/entrega de casinhas para famílias cadastradas no CadÚnico.
Rafael Spinelli, gerente de Bem-Estar Animal, destacou que todos os atendimentos são gratuitos e sem necessidade de inscrição prévia, aproximando os serviços da comunidade. Entre as ações educativas, o Procão visitou a Escola Municipal Arthur Carlos Sartori para conscientização lúdica sobre guarda responsável, e a fiscalização de maus-tratos será reforçada via denúncias pelo telefone 156.
Semana do Bem-Estar Animal
Também começam os atendimentos do Castramóvel no Reassentamento São Francisco, atendendo cerca de 50 animais até 8 de dezembro, e haverá entrega de ração para ONGs, protetores independentes e famílias vulneráveis, com distribuição da arrecadação da Corrida Cascavel Run, que reuniu cerca de 2,5 toneladas de ração.
