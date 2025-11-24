Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou mais uma edição do programa Sema nos Bairros, desta vez no bairro Santa Felicidade. A ação integra limpeza urbana, educação ambiental, preservação de rios e conscientização da população sobre o cuidado dos espaços públicos, com o apoio de parceiros como a Sanepar e em conjunto com a Semana do Bem-Estar Animal.

As equipes recolhem resíduos descartados irregularmente, realizam limpeza de trechos de rios, roçadas, podas e retirada de árvores, além de orientações ambientais em escolas e distribuição de mudas frutíferas. O objetivo é combinar ação prática e educação, incentivando mudanças permanentes no comportamento da comunidade.

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Beatriz Bertoglio, o programa cresce a cada edição, ampliando parcerias e engajando os moradores. “Essa união de forças permite alcançar mais pessoas e reforçar que cuidar do meio ambiente é um compromisso coletivo”, afirmou.

A ação também marca o Dia Mundial do Rio. Rodolpho Tanaka Savelli, gerente regional da Sanepar, destacou a importância da preservação dos mananciais: “O rio abastece a população e sustenta um ecossistema inteiro. Essa parceria reforça a necessidade de protegê-lo”. Olga Tschá, diretora da Sema, ressaltou que o foco é educar sobre o descarte correto e incentivar o uso dos serviços municipais.

Os moradores recebem orientações sobre práticas ambientalmente responsáveis, formas corretas de descarte e canais de contato com o município, fortalecendo o diálogo comunitário.