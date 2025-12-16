Cascavel e Paraná - O bairro Periolo recebeu, nesta terça-feira (16), mais uma edição do programa Sema nos Bairros, que reúne ações integradas de conscientização ambiental, limpeza urbana e bem-estar animal. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e chegou à quinta edição após passar pelos bairros Cascavel Velho, Floresta, Santa Cruz e Santa Felicidade.

Entre os serviços oferecidos estão a limpeza de terrenos e áreas de fundo de vale, recolhimento de resíduos descartados irregularmente, plantio e manejo de árvores, além de orientações sobre o descarte correto de lixo e coleta de eletrônicos. No Periolo, duas áreas de rios recebem atenção especial, com limpeza manual para preservar o curso da água.

Ações e Impacto do Programa

A secretária de Meio Ambiente, Beatriz Bertoglio, destacou o caráter educativo e contínuo da ação. “Cuidar do meio ambiente é uma tarefa de todos. Quando cada morador faz a sua parte no dia a dia, o resultado aparece no bairro inteiro. É um trabalho de formiguinha que vira uma corrente do bem”, afirmou.

Para o presidente do bairro, Lauri Alvindo da Silva, a iniciativa vai além da manutenção urbana. “É importante para evitar problemas como a dengue e também para deixar o bairro mais bonito. A Prefeitura faz a parte dela, mas a população também precisa cuidar da frente da sua casa e do ambiente onde vive”, ressaltou.

Bem-estar Animal e Microchipagem

A programação inclui ainda ações de bem-estar animal, com microchipagem gratuita de cães e gatos, vacinação contra a raiva e entrega de casinhas, em parceria com a Depen. A microchipagem é aberta a todos os responsáveis legais, enquanto a vacinação é destinada a beneficiários do CadÚnico, sem necessidade de agendamento.