Brasil - Sem apostas vencedoras das seis dezenas, o prêmio da Mega-Sena acumulou no sorteio realizado na noite de sábado (17), conforme informou a Caixa Econômica Federal. Com isso, o próximo concurso, que acontece na terça-feira (20), pode pagar até R$ 50 milhões.

Os números sorteados foram: 10, 13, 55, 56, 59 e 60.

Premiação e Próximo Sorteio

Ao todo, 74 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 29.835,57 cada. Já 4.863 apostas fizeram a quadra e faturaram R$ 748,36.