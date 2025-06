Sem CNH e flagrado no teste do etilômetro, motorista se envolve em acidente no Cascavel Velho

Cascavel - Neste domingo (15) um acidente de trânsito mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros até o Bairro Cascavel Velho, na região Sul da cidade.

De acordo com informações, um Escort e um Celta bateram no cruzamento das Ruas Roma e Inglaterra. Com o impacto, motorista e passageiro do Celta ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Siate e levados à UPA Veneza.

A equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar esteve no endereço para prestar atendimentos. Em consulta, os policiais constataram que o motorista do Escort não possui CNH. Desta forma foi lavrado TCIP pelo art. 309 do CTB.