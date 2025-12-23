Cascavel e Paraná - Em 2025, a Secretaria de Segurança Pública teve um ano de intenso trabalho, com ações integradas e resultados concretos no combate ao crime. Guardas municipais e civis patrimoniais atuaram diariamente para proteger a comunidade e combater a criminalidade.

De acordo com dados da secretaria, foram atendidas mais de 10 mil ocorrências e realizadas quase 20 mil abordagens. Destas, 89% apresentaram indicativos criminais, refletindo a eficácia das ações preventivas e operacionais.

Combate ao Crime e Integração com Secretarias

O combate ao crime resultou na apreensão de 44 armas de fogo, mais de 9 mil armas brancas, milhares de objetos perfurocortantes e instrumentos usados no consumo de drogas, além de 142 veículos recuperados.