Cascavel e Paraná - Em 2025, a Secretaria de Segurança Pública teve um ano de intenso trabalho, com ações integradas e resultados concretos no combate ao crime. Guardas municipais e civis patrimoniais atuaram diariamente para proteger a comunidade e combater a criminalidade.
De acordo com dados da secretaria, foram atendidas mais de 10 mil ocorrências e realizadas quase 20 mil abordagens. Destas, 89% apresentaram indicativos criminais, refletindo a eficácia das ações preventivas e operacionais.
Combate ao Crime e Integração com Secretarias
O combate ao crime resultou na apreensão de 44 armas de fogo, mais de 9 mil armas brancas, milhares de objetos perfurocortantes e instrumentos usados no consumo de drogas, além de 142 veículos recuperados.
A integração com outras secretarias também gerou resultados, como a redução de 70% das pessoas em situação de rua e o retorno de 1,2 mil para seus municípios de origem.
Operações e Avanços Estruturais em 2025
Diversas operações foram realizadas com sucesso, como Blindagem, Show Rural, Elo Forte, Resgate Pela Vida, Impacto, Patrimônio Público e Escola Segura, garantindo presença constante do poder público.
Além disso, 2025 foi marcado por avanços estruturais, como a nova sede da Secretaria de Segurança Pública, ampliação do monitoramento por câmeras, convocação de novos guardas, criação da Força Tática da Guarda Municipal e a realização da primeira Pré-Conferência Municipal de Segurança Pública.
Fonte: Secom