Segundo Bombeiros, tornado em São José dos Pinhais deixou feridos e causou danos em cerca de 250 casas

Paraná - O tornado que atingiu São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no fim da tarde deste sábado (10), deixou ao menos duas pessoas feridas, duas famílias desalojadas e cerca de 250 residências afetadas, principalmente por destelhamentos. Os dados são de um levantamento divulgado pelo Corpo de Bombeiros.

O bairro mais atingido foi o Guatupê, seguido pelas regiões de Santa Fé, Jardim Cristal e Primavera. Já os bairros Quissisana e Borda do Campo registraram danos de menor intensidade. Entre as vítimas, uma pessoa sofreu ferimentos leves e outra ferimentos moderados. Ambas foram atendidas pelo Samu.

O fenômeno foi confirmado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a partir de monitoramento meteorológico, imagens e análises técnicas.

“A classificação do fenômeno depende de visitas técnicas que serão realizadas ao longo do fim de semana. A análise também inclui dados de radares meteorológicos e dados coletados pela Defesa Civil”, disse o Simepar, em comunicado.