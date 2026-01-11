Segundo Bombeiros, tornado em São José dos Pinhais deixou feridos e causou danos em cerca de 250 casas

Paraná - O tornado que atingiu São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no fim da tarde deste sábado (10), deixou ao menos duas pessoas feridas, duas famílias desalojadas e cerca de 250 residências afetadas, principalmente por destelhamentos. Os dados são de um levantamento divulgado pelo Corpo de Bombeiros.
O bairro mais atingido foi o Guatupê, seguido pelas regiões de Santa Fé, Jardim Cristal e Primavera. Já os bairros Quissisana e Borda do Campo registraram danos de menor intensidade. Entre as vítimas, uma pessoa sofreu ferimentos leves e outra ferimentos moderados. Ambas foram atendidas pelo Samu.
O fenômeno foi confirmado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a partir de monitoramento meteorológico, imagens e análises técnicas.
“A classificação do fenômeno depende de visitas técnicas que serão realizadas ao longo do fim de semana. A análise também inclui dados de radares meteorológicos e dados coletados pela Defesa Civil”, disse o Simepar, em comunicado.
Além dos danos às residências, houve queda de árvores, prejuízos à rede elétrica e danos estruturais. Em uma empresa, telhado e pilares desabaram. No bairro Primavera, postes caíram, o que dificultou a comunicação por telefone. Em outro ponto, o muro de uma empresa foi arremessado sobre a via pública, impedindo a passagem de veículos.
Em conjunto com a Defesa Civil Municipal, foram montados dois centros de distribuição de lonas para famílias que tiveram as casas destelhadas: um na Subprefeitura do Guatupê e outro em uma distribuidora de bebidas no bairro Primavera. Ao todo, 92 lonas foram entregues às famílias, além da disponibilização de nove rolos extras.
As equipes também fizeram a avaliação de árvores com risco de queda. Cinco cortes foram programados para este domingo (11). O trabalho continua com apoio de outras secretarias municipais, que atuam na limpeza das vias e no auxílio às famílias atingidas.
Fonte: Banda B