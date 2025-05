Segunda parcela do IPVA 2025 vence nesta segunda-feira para veículos com finais de placa 9 e 0

Brasil - Encerra nesta segunda-feira (26) o prazo para que donos de veículos com final de placa 9 e 0 paguem a quinta e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025. Trata-se do encerramento do calendário deste ano para os contribuintes que optaram pelo parcelamento do tributo e, por isso mesmo, é preciso ficar atento ao prazo para evitar a cobrança sem a incidência de juros.

Quem perder o prazo poderá fazer o pagamento normalmente, emitindo a guia pelos canais oficiais – Portal IPVA, os aplicativos Serviços Rápidos, da Receita Estadual, e Detran Inteligente, disponíveis para Android e iOS, ou Portal de Pagamentos de Tributos –, mas com multa de 0,33% ao dia, acrescida de juros de mora calculados com base na taxa Selic. Após 30 dias de inadimplência, a penalidade passa a ser de 10% sobre o valor do imposto.

Obrigações e Pagamento do IPVA

Assim como já ocorria em anos anteriores, as guias de recolhimento (GR-PR) não são enviadas pelos correios. A Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Estadual também não encaminham boletos por e-mail nem aplicativos de mensagens.

Uma alternativa de pagamento do IPVA é o pix, por meio do QR Code inserido na guia de recolhimento, a partir de mais de 800 instituições financeiras. O pagamento nessa modalidade é compensado em até 24 horas e pode ser feito nos canais eletrônicos dos bancos ou por meio de aplicativos, não limitados aos parceiros do Estado.