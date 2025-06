Sede Alvorada: Obra na Estrada San Martin já está 70% concluída

“Esta obra já está na fase final. A empresa terceirizada para fazer a base e sub-base já está concluindo a última etapa deste processo, que se chama imprimação. Feito isso, na sequência, a Seagri fará a aplicação do TST. Estamos com 70% da obra concluída, restando os 30% que são a aplicação do TST, que já começou a acontecer, e a gente estima que, no máximo em 40 dias, consiga concluir esta obra”, detalha.

O secretário de Agricultura, Renato Segalla, explica que o trabalho está em fase avançada, com a base praticamente pronta para receber a etapa final da aplicação do TST. O trabalho é em cerca de 4,1 quilômetros de pavimentação.

A Prefeitura de Cascavel , por meio da Secretaria de Agricultura , está trabalhando numa verdadeira transformação da área rural do Município. São inúmeras obras em atividade e outras já sendo viabilizadas. E tem nova obra já quase pronta. Dentro de, no máximo, 40 dias, a pavimentação da Estrada Rural San Martin , no distrito de Sede Alvorada, estará concluída.

TST

A obra em TST (Tratamento Superficial Triplo) consiste na adequação da estrada, preparação da base e sub-base, rachão, pedra graduada e imprimação. Após esse processo, com a base pronta para aplicação do TST, é feita a aplicação de uma camada de pedra brita e emulsão asfáltica, seguida de uma segunda camada de pedrisco e emulsão asfáltica e, por fim, a terceira camada com pó de pedra e emulsão. É uma técnica aprovada pela Itaipu, parceira do Município neste projeto.

Os investimentos da obra totalizam R$ 2,9 milhões, sendo aproximadamente 70% com recursos próprios do Município, e o restante proveniente de convênio com a Itaipu Binacional.

A Estrada San Martin faz ligação com a BR-163 e conta com dezenas de famílias produtoras em seu entorno, além de empresas que geram muitos empregos, como a Syngenta.

Fonte: Secom