Cascavel e Paraná - A Secretaria de Obras informa que, a partir das 8h30 desta sexta-feira, 24 de outubro, será liberado o novo binário formado pelas ruas Rio da Paz e Rubens Lopes. A implantação do sistema de mão única em ambos os trechos tem como objetivo melhorar a fluidez e a segurança do trânsito na região.

Alterações no tráfego

Rua Carlos Gomes → Rua Rio da Paz:

Motoristas que trafegam pela Rua Carlos Gomes, no sentido ao interior, e acessam a Rua Rio da Paz deverão virar obrigatoriamente à direita . Não será mais permitido seguir em frente.

Rua Rio da Paz → Rua Carlos Gomes:

Quem vem do interior ou do bairro pela Rua Rio da Paz e deseja acessar a Rua Carlos Gomes deverá utilizar a Rua do Pintor, que faz ligação com a Rua Rubens Lopes. A partir desse ponto, será possível seguir para a Carlos Gomes ou continuar pela Rua Universitária, em direção à rotatória da Unioeste.

Durante o dia, equipes de trânsito estarão no local para orientar motoristas e pedestres. A Secretaria reforça que as mudanças visam aperfeiçoar a circulação viária e aumentar a segurança de todos que utilizam as vias.