Paraná - Proprietários de veículos de todo o Paraná podem participar do projeto-piloto que está sendo desenvolvido pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) e Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar-PR) para “transformar” seus carros em ativos digitais. Isso significa obter o Passaporte Veicular Digital, iniciativa inédita no Brasil e um dos projetos mais inovadores na área de mobilidade e tecnologia no País. As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira (11), no site do Detran.

O edital com as regras para participação foi apresentado pelos diretores-presidentes do Tecpar, Eduardo Marafon, e do Detran-PR, Satin Roveda.

O projeto-piloto vai criar um registro único digital em blockchain, com dados, histórico e informações do veículo de forma simples, confiável e alinhada às leis de privacidade de dados. Com esse procedimento, o carro passará a contar com o Passaporte Veicular Digital, que funciona como uma identidade eletrônica do veículo, reunindo dados que vão desde as informações de fábrica até histórico de revisões, quilometragem, seguros, financiamentos, ocorrências e transferências.

Cada veículo receberá um token único, vinculado ao número do chassi, permitindo que todas as informações sejam rastreadas de forma segura, imutável e acessível ao longo de toda a vida útil do automóvel. As inscrições para participação vão até o próximo dia 23 e todo o processo é sem custos para o cidadão.

Inicialmente, o objetivo era “tokenizar” mil veículos, mas, para democratizar o acesso à tecnologia e testá-la em grande escala, todos os veículos inscritos poderão participar, ressalta o diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon. “O projeto-piloto é um passo determinante para garantir que a tecnologia chegue com maturidade e confiabilidade à população. Queremos entregar algo seguro, funcional e que realmente facilite a vida dos proprietários”, observa.

A segurança e a transparência estão no centro da iniciativa, de acordo com o presidente do Detran-PR, Santin Roveda. A solução garante que as informações não sejam alteradas de forma indevida por ser baseada em tecnologia blockchain, reduzindo fraudes em quilometragem, registros e documentação.