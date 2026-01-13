O Detran-PR concluiu a integração com a plataforma da Senatran, viabilizando o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) no estado. A iniciativa garante o selo “Bom Condutor” para motoristas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses, permitindo a renovação automática e gratuita da CNH para condutores de até 70 anos. O processo, que dispensa agendamentos, exames e taxas, já beneficiou mais de 26,6 mil paranaenses, gerando uma economia direta de R$ 7,7 milhões para as famílias.
Segundo o presidente do Detran-PR, Santin Roveda, o Paraná lidera essa mudança de paradigma ao reduzir a carga burocrática e baratear os serviços públicos. “Estamos transformando o processo de habilitação com celeridade e responsabilidade, trazendo alívio financeiro para o cidadão e fazendo esse dinheiro circular na economia local”, destacou Roveda. Vale lembrar que condutores de 50 a 70 anos têm direito a uma renovação automática, enquanto motoristas acima de 70 anos ou com restrições médicas seguem o procedimento padrão de exames.
Nova Resolução e Benefícios Adicionais
A nova regra, amparada pela Resolução 1.020/2025 do Contran, também contempla a conversão gratuita da CNH provisória para a definitiva. Para usufruir do benefício, o motorista deve ativar o Cadastro Positivo no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” (CNH do Brasil). Quem iniciou o processo e pagou taxas após 10 de dezembro de 2025 pode solicitar a restituição dos valores diretamente no site oficial do Detran-PR.