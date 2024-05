Santa Tereza do Oeste: batida frontal deixa feridos e um 'fugitivo'

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de emergência na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, no início da noite de ontem (30). De acordo com informações preliminares, três veículos – um Honda HRv, um BMW e um Chevrolet Corsa – colidiram na rodovia, deixando feridos e um motorista foragido.

Testemunhas relataram que o HRv e a BMW seguiam em sentidos opostos quando ocorreu a batida frontal. O impacto foi forte, causando danos consideráveis aos veículos envolvidos.

Com a colisão, os ocupantes dos carros sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas.

No entanto, um fato preocupante marcou o acidente: o motorista do BMW fugiu do local logo após a batida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está em busca do condutor, que ainda não foi identificado.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela PRF. A pista precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das equipes de emergência, o que gerou congestionamento no local.

Via: SOT