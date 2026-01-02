Paraná - Garrafas de vidro, copos plásticos e restos de embalagens e de alimentos, latas de alumínio, hastes de fogos de artifícios. Estes são os itens que os 181 trabalhadores contratados para a operação de limpeza da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) durante o Verão Maior Paraná mais recolheram desde o início da manhã desta quinta-feira (1º), o primeiro dia de 2026.

Ao total, as equipes tiraram das areias 8,8 toneladas de materiais recicláveis e descartáveis deixados à beira-mar, três toneladas a mais que a média diária de resíduos recolhidos em dez dias de operação, que é realizada em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba.

“Promovemos essa operação de limpeza há mais de uma década nas praias paranaenses com o objetivo de dar o exemplo para que o veranista também recolha o próprio lixo e contribua para a preservação do ambiente marinho. Ao fazer isso, também está promovendo o próprio conforto, em areias livres de sujeira”, destaca o diretor-presidente da Companhia, Wilson Bley.

Ele destaca ainda a dificuldade que esses trabalhadores – moradores do Litoral e contratados temporariamente pela Sanepar para esta tarefa – enfrentam para deixar a praia limpinha. “É um trabalho árduo, sob o sol forte, caminhando sobre a areia escaldante, e a colaboração de todos é essencial. Gerenciar corretamente o próprio lixo é um ato de respeito não só com o meio ambiente, mas também com o próximo”, complementa.

Além de garantir a balneabilidade e o conforto dos veranistas, o projeto movimenta a economia local através da geração de emprego e renda.