Sanepar inicia mais uma etapa de vistorias técnicas em Cascavel e região

Na inspeção, as equipes verificam, ainda, se há e se a instalação da caixa de gordura foi feita de acordo com os padrões sanitários. “Sem a caixa de retenção de gorduras, as tubulações ficam sujeitas a entupimentos, o que, além do mau cheiro, pode causar danos e rompimentos internos e nas redes coletoras de esgoto, além de transtornos nas estações de tratamento”, explica o gerente.

“As ligações feitas de forma inadequada trazem transtornos para o sistema operacional da Sanepar, para os moradores e para a cidade. Se as calhas de chuva estiverem interligadas ao sistema de esgoto, por exemplo, em dias chuvosos pode haver extravasamento em vias públicas ou refluxo do esgoto para dentro dos imóveis. E, se o esgoto for lançado nas galerias de águas pluviais, o prejuízo ambiental é grande, pois contamina o solo e a água dos córregos e rios”, afirma Rodolpho.

O gerente regional Rodolpho Tanaka Savelli explica que, com esse trabalho, a Sanepar busca garantir o propósito do sistema de coletar todo o esgoto produzido na cidade para dar o devido tratamento e, também, visa a eficiência operacional das tubulações de transporte e do tratamento do esgoto sanitário.

Nas vistorias, os técnicos analisam se o imóvel está ligado à rede e inspecionam as ligações domiciliares nos que já estão ligados ao sistema de esgoto da cidade. As equipes conferem se as conexões das instalações hidráulicas de lançamento do esgoto dos imóveis foram executadas corretamente.

Cascavel - A Sanepar inicia nesta quarta-feira (14) as Vistorias Técnicas Operacionais (VTOs) no sistema de coleta de esgoto de Cascavel , Céu Azul, Matelândia e Três Barras do Paraná. No prazo de dois anos serão visitados cerca de 48 mil imóveis que já estão ligados ao sistema público de coleta e tratamento ou que já têm a rede coletora de esgoto liberada para interligação. Estão sendo investidos nesse processo operacional R$ 1,8 milhão.

VISTORIAS

No serviço de vistoria, é imprescindível a entrada dos técnicos nos imóveis com a finalidade de verificar os dispositivos sanitários e de águas pluviais. Na visita, os profissionais fazem testes com a aplicação de corantes líquidos nas instalações hidráulicas, à base de água, aferindo sua presença na rede coletora de esgoto e/ou na galeria de águas pluviais. Se for encontrada qualquer anormalidade ou irregularidade, o morador é notificado para que faça as correções. É dado um prazo de 30 dias para isso. Depois desse prazo será feita a segunda visita. Se persistirem as irregularidades, os imóveis ficarão sujeitos à multa.

Os trabalhos serão feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, e aos sábados, nos mesmos horários, para os casos dos imóveis que ficam fechados durante a semana. Em Cascavel, as inspeções iniciam nas regiões dos bairros Recanto Tropical, Aclimação, Parque Verde, Jardim Seminário, Jardim Cristal e dos condomínios Treviso, Moradas Cascavel, Terra Nova I e III e Felicitá.

IDENTIFICAÇÃO e SEGURANÇA

Como segurança para os moradores, as equipes da empresa Engezzi, contratada para esse trabalho, usam uniformes e crachás de identificação de prestador de serviço para a Sanepar.

Em caso de dúvida, os clientes podem entrar em contato com a Companhia pelo telefone 0800 200 0115, por mensagem de WhatsApp no (41) 99544-0115, ou diretamente nas Centrais de Relacionamento da Sanepar, na Rua São Paulo, 1060, na área central, ou na Avenida Papagaios, 2100, anexo ao Supermercado Irani, no Bairro Floresta.

Fonte: Assessoria