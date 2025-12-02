Cascavel - A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) avança nas obras de consolidação e reurbanização do terreno que recebeu os resíduos retirados durante o processo de desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel, concluído em janeiro de 2024. Com investimentos de R$ 795 mil, a empresa contratada pela Sanepar é responsável pelo nivelamento do solo, criação de platôs, plantio de grama, cercamento e construção de calçadas ao redor do terreno.
O local foi identificado como o mais adequado para receber o resíduo sólido do desassoreamento do lago, que é composto basicamente de areia e terra.
“A expectativa é entregar o espaço no primeiro semestre de 2026 para que a Prefeitura o transforme em área de uso público mais adequado às necessidades da comunidade,” afirma o gerente regional da Sanepar, Rodolpho Savelli.
DESTINO FINAL
O desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel durou dez meses e resultou na retirada de 21 mil metros cúbicos de lodo. O resíduo foi transportado por uma tubulação de 3,5 mil metros de extensão, diretamente do Lago para um terreno que fica no bairro Cascavel Velho, na área às margens da Rua Ângelo Sbardela.
A Sanepar realizou a drenagem para retirar a umidade do material e, desde então, tem feito o monitoramento e controle do solo, analisando as condições do material, que foi sendo incorporado gradualmente ao terreno. O material se mostrou adequado para a recuperação da área, que estava degradada. Tanto o trabalho de desassoreamento quanto a reurbanização do terreno do bairro Cascavel Velho fazem parte da parceria com a prefeitura do município para a conservação do Lago de Cascavel, um dos cartões postais da cidade.
Fonte: AEN