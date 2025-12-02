Cascavel - A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) avança nas obras de consolidação e reurbanização do terreno que recebeu os resíduos retirados durante o processo de desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel, concluído em janeiro de 2024. Com investimentos de R$ 795 mil, a empresa contratada pela Sanepar é responsável pelo nivelamento do solo, criação de platôs, plantio de grama, cercamento e construção de calçadas ao redor do terreno.

O local foi identificado como o mais adequado para receber o resíduo sólido do desassoreamento do lago, que é composto basicamente de areia e terra.