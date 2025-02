Sanepar: Alguns bairros vão ficar sem água no sábado (22), em Cascavel

LUTO!!!

Escola Gladis Maria Tibola emite nota de pesar pela morte de aluno

Cascavel - Na manhã desta quarta-feira (19) a Escola Municipal Gladis Maria Tibola emitiu nota de pesar pelo falecimento do aluno Ricardo Romano Junior. O menino, de 13 anos, estava matriculado no 5° ano e faleceu em decorrência de complicações do transplante de medula óssea, realizado no hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, no último dia […]