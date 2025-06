Sanepar alerta para possível falta de água em três Bairros de Cascavel amanhã (24)

OPORTUNIDADE

Semana começa com 23 mil vagas nas Agências do Trabalhador

O Paraná começa a semana com 23.316 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todo o Estado. O número foi divulgado pela Coordenação do Trabalho e Emprego (COTE)da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, e reforça a força do estado na geração de empregos e na conexão entre empregadores e trabalhadores. […]