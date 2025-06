Sanepar ajusta atendimento ao público em Cascavel, Corbélia e Matelândia

Cascavel e Paraná - A partir da próxima terça-feira (1) as Centrais de Relacionamento da Sanepar nas cidades de Cascavel, Corbélia e Matelândia, no Oeste do Estado, passam a atender os clientes em novos horários.

Em Cascavel, os dois escritórios de atendimento ao público – da Rua São Paulo, 1060, no Centro da cidade, e o da Avenida dos Papagaios, 2100, no Bairro Floresta, anexo ao Supermercado Irani – passam a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas, sem intervalo para almoço. O atendimento no distrito de Juvinópolis permanece inalterado: das 11h às 12h.

As Centrais de Relacionamento de Corbélia e Matelândia vão ter expediente das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, também de segunda a sexta-feira.

Canais de Atendimento Sanepar

A Sanepar lembra que, além do atendimento presencial e por telefone, pelo 0800 200 0115, que funciona 24 horas e tem ligação gratuita, também estão disponíveis outros canais de comunicação, como o site www.sanepar.com.br, o aplicativo Sanepar Mobile e o WhatsApp (41) 99544-0115. Esses canais dispõem de uma lista extensa de opções de forma online.