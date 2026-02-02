Samu ultrapassa 1,2 milhão de ligações em 2025 e reforça atendimento de urgência

Paraná - O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) é responsável pelo atendimento de urgência e emergência em todo o Paraná e tem papel fundamental na resposta rápida a situações que exigem socorro imediato. Em 2025, o serviço contabilizou 1.245.276 ligações recebidas, 77.608 orientações médicas e 1.044.882 envios de equipes ao local para atendimentos à população e encaminhamento ao serviço de saúde adequado, conforme orientação do médico regulador.

Os números são da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR) e demonstram a alta demanda e a importância do atendimento pré-hospitalar para a população. Cerca de 10% dos acionamentos ou eram trotes ou a vítima não estava no local.

Os principais tipos de ocorrências atendidas e concluídas em 2025 foram as clínicas (752.159), traumáticas, como acidentes de trânsito e quedas (209.364), atendimentos obstétricos, envolvendo gestantes e partos (29.533) e ocorrências psiquiátricas (45.424), reforçando o papel do Samu também em crises de saúde mental.

No primeiro mês deste ano já foram mais de 100 mil ligações, uma média de 3,3 mil por dia, além de 88.196 ocorrências concluídas.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destaca que o Governo do Paraná investe de forma constante no aperfeiçoamento dos serviços de urgência e emergência no Estado.