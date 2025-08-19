SAMU de Boa Vista recebe visita especial após salvar vida de criança que caiu em piscina

Boa Vista da Aparecida - A segunda-feira (18) foi marcada por um momento de grande emoção na base do SAMU de Boa Vista da Aparecida. A equipe recebeu a visita especial do pequeno Davi, de apenas 1 ano e meio, acompanhado pelos pais, em um reencontro que simboliza a importância da atuação rápida e eficiente no atendimento de urgência.
No último dia 14, Davi foi vítima de um grave acidente doméstico ao cair na piscina de casa. Quando os socorristas chegaram ao local, a criança estava sem sinais vitais. Graças à pronta resposta da equipe do SAMU e às manobras de reanimação realizadas ainda no local, Davi foi estabilizado e encaminhado para o hospital. Hoje, encontra-se totalmente recuperado.
Durante a visita, a família fez questão de agradecer pessoalmente aos socorristas Cristiano e João, que participaram diretamente do atendimento. Como forma de reconhecimento, os pais entregaram uma lembrança aos profissionais, celebrando o final feliz dessa história que poderia ter terminado de forma trágica.
Fonte: Consamu