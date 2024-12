Saiba quais são os feriados e pontos facultativos de 2025

TRÂNSITO

Mulher fica gravemente ferida em forte batida entre Corsa e L200

Um acidente de trânsito com vítimas foi registrado no início da noite deste domingo (29), no Jardim Riviera, em Cascavel. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida das Torres com a Rua Fernando de Noronha, envolvendo um Fiat Corsa e uma caminhonete L200. Assista abaixo o vídeo no local da colisão: A violência do impacto […]