Saem neste sábado os campeões do Metropolitano de Kart

SETOR AVÍCOLA

Organização Mundial da Saúde Animal declara fim da Doença de Newcastle no Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil anunciou a conclusão do prazo para o reconhecimento do estado do Rio Grande do Sul como livre da Doença de Newcastle, uma importante atualização que pode voltar a dar fôlego ao comércio de produtos avícolas. O anúncio ocorre 90 dias após a divulgação do fim do foco, […]