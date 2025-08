Ruas Rio Grande do Sul e Uruguai: Mais um acidente de trânsito é registrado no cruzamento

FIQUE ATENTO

EPR Iguaçu programa interdições no Trevo Cataratas para realizar melhorias no sistema de iluminação

Cascavel - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza neste domingo (3) trabalhos de manutenção no Trevo Cataratas, em Cascavel. As intervenções serão realizadas no sistema de iluminação do Trevo e integram o cronograma de recuperação previsto no contrato de concessão, com […]