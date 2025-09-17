Rua Rio da Paz recebe nova etapa de pavimentação e obras avançam no Bairro Universitário

Cascavel - A cidade de Cascavel mantém o ritmo acelerado em obras de mobilidade que transformam o dia a dia da população. Nesta quarta-feira (17), a Prefeitura avança em mais uma etapa da pavimentação da Rua Rio da Paz, entre a Avenida Carlos Gomes e a Rua Anita Garibaldi. Considerada uma das vias mais importantes da região sul da cidade recebendo milhares de veículos diariamente, a rua Rio da Paz também conecta o interior ao centro da cidade e garantindo o escoamento da produção local.
O trabalho de pavimentação começou no primeiro horário da manhã, e está previsto para ser concluído até o fim da tarde. Durante o dia, o trecho permanecerá totalmente interditado, sem acesso de veículos. Durante visita técnica ao local da obra nesta manhã, o prefeito Renato Silva destacou a relevância da obra para a comunidade.
“Essa é uma intervenção importante para a sociedade, que garante mais mobilidade, conforto e segurança. É esse nosso trabalho, entregar entregar qualidade de vida para os cascavelenses com responsabilidade e planejamento”.
Investimentos e Melhorias na Região
Com investimento aproximado de R$ 4 milhões, o recapeamento das vias está sendo realizado com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), garantindo maior durabilidade e qualidade ao pavimento. A obra contempla a revitalização de toda a região, incluindo drenagem, base reforçada de pavimento, reforma de calçadas e sinalização viária inclusiva em ruas adjacentes. O projeto também abrange a pavimentação da Rua do Pintor (entre a Rua Rio da Paz e a Rubens Lopes) e da Rua Rubens Lopes (da Rua do Pintor até a Carlos Gomes), todas no Bairro Universitário.
O secretário de Obras, Severino Folador, explicou que o trabalho está entrando em fase decisiva.
“Na próxima semana vamos entregar toda a via asfaltada até a Rua do Pintor. Dentro de 60 dias queremos concluir 100% da obra, incluindo calçadas, sinalização e iluminação”.
Impacto no Trânsito e Qualidade de Vida
As melhorias também trarão mudanças no trânsito. A Rua Rubens Lopes, atualmente em mão dupla, passará a ter sentido único em direção ao Centro, formando um pequeno binário com a Rua do Pintor. Já a Rio da Paz terá quatro pistas de rolamento, ciclofaixa e novas calçadas acessíveis, melhorando o fluxo de veículos e dando mais qualidade de vida e segurança para pedestres e moradores.
Fonte: Secom