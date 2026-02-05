Cascavel e Paraná - As obras públicas em todos os setores são extremamente importantes para o desenvolvimento das cidades. Em Cascavel, nos últimos anos dois problemas têm se tornado bastante comuns: Primeiro a suspensão de processos licitatórios que ocorrem pelos mais diversos motivos, valores muitos abaixo do que está sendo ofertado e depois o atraso da obra, não de alguns dias, mas de meses e até anos, para terminar o que deveria ter sido planejado e executado dentro do período proposto, já que as obras seguem todo um esquema de planilha tanto de custos quanto de execução.

Uma licitação realizada na manhã desta quarta-feira (4) chamou a atenção justamente pelo desconto ofertado pela empresa vencedora. O processo é de contratação de uma obra de drenagem da Rua Olavo Bilac – entre a Rua Minas Gerais e Avenida Brasil, região central da cidade – para a implantação de um emissário, que pretende resolver os problemas de alagamentos que são constantes na região. Em 2023, a via já recebeu o mesmo reparo, mas da parte debaixo da Rua Minas gerais até a Rua Antonina.

O valor geral da licitação foi de R$ 3.921.238,49 milhões e a vencedora foi uma empresa da cidade de Ibiporã, com proposta bem abaixo do valor estimado, de apenas R$ 1,5 milhão. A obra será paga por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano) viabilizado por um empréstimo feito com o Banco Fonplata ainda na antiga gestão, que soma ao todo US$ 27,5 milhões.

‘Insuficiente’

Para o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, o valor oferecido pela empresa é insuficiente para atender a demanda e por isso ela deve ser desclassificada para repassar a obra para a segunda colocada se atender aos critérios ou as próximas. “Esperamos que a gente possa o quanto antes, desclassificar uma empresa que ganhou em primeiro lugar, porque com certeza o preço dela vai ser inexequível. Ela deu mais de 60% de desconto, ou seja, ou o nosso orçamento está muito errado, que beira 4 milhões, ou ele vai ter que provar com dados, mas provavelmente vai ser desclassificada”, relatou.