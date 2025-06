Rotary Club Cascavel Primavera faz doação de novos equipamentos

Cascavel e Paraná - Cascavel – A manhã desta quinta-feira (13) marcou um importante avanço para a Uopeccan: a entrega oficial de um moderno aparelho de anestesia com monitor multiparamétrico, já em funcionamento no centro cirúrgico da instituição. A aquisição, no valor total de R$ 214.293,00, foi viabilizada por meio de um Projeto Global junto à Fundação Rotária, com contrapartida do Rotary Club Cascavel Primavera (Distrito 4.640) e parceria internacional com o Rotary Club de Kasaragod, da Índia.

O novo aparelho substitui um equipamento com mais de 10 anos de uso e incorpora recursos atualizados de monitoramento, ventilação e controle anestésico, aumentando a segurança dos procedimentos e a eficácia dos tratamentos realizados em crianças. O monitor multiparamétrico adicional garante ainda mais precisão e agilidade à equipe assistencial, podendo ser utilizado em diferentes contextos clínicos, como salas de recuperação, UTI ou transporte intra-hospitalar.

Parcerias que salvam vidas

Durante o evento de entrega, que aconteceu no prédio administrativo da Uopeccan em Cascavel, representantes da instituição ressaltaram o impacto da doação. O presidente da Uopeccan, Leopoldo Furlan, falou sobre a importância da parceria: “receber um equipamento dessa magnitude é, acima de tudo, um investimento em vidas. Esse gesto do Rotary reforça a força das parcerias que acreditam no nosso trabalho e caminham junto conosco em prol de uma saúde mais digna, eficiente e segura para nossos pacientes. Somos profundamente gratos.”

O presidente do Conselho Superior da Uopeccan, Ciro Kreuz, enfatizou: “essa doação representa mais do que um avanço tecnológico. Ela é um compromisso com a segurança e o cuidado com nossos pacientes e profissionais. Parcerias como essa são essenciais para manter a qualidade e a humanização do atendimento.”