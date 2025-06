Rodovias do Oeste voltam a ter cobrança de pedágio após quase 4 anos

Desde a meia-noite deste sábado (28 de junho), os motoristas que trafegam pela BR-277, no Oeste do Paraná, já precisam pagar tarifas de pedágio. A isenção durou quase quatro anos. O retorno da cobrança ocorreu em seis praças da BR-277, sob concessão da empresa EPR Iguaçu, que assumiu a gestão de 662 quilômetros de rodovias no Lote 6 da nova concessão Rodovias Integradas do Paraná, o PR Vias.

Com o fim da “era sem pedágios”, os motoristas voltam a enfrentar os custos de trafegar pelas rodovias. As praças que iniciam a cobrança estão localizadas em Prudentópolis (km 302), Candói (km 388), Laranjeiras do Sul (km 464), Cascavel (km 568), Céu Azul (km 620) e São Miguel do Iguaçu (km 704).

Inicialmente, as cabines funcionaram em caráter educativo, com passagem obrigatória para orientação e classificação dos veículos. Agora, a cobrança efetiva teve início, e as tarifas variam conforme o tipo de veículo.

Um automóvel que fizer o trajeto Cascavel a Foz do Iguaçu passará por duas praças: Céu Azul, com tarifa de R$ 15,20, e São Miguel do Iguaçu, com tarifa de R$ 17,40, totalizando R$ 32,60. Já um caminhão de 8 eixos, no mesmo trajeto, pagará até R$ 260,80.

Descontos

A EPR Iguaçu implementou dois modelos de desconto para quem utiliza TAG eletrônica. O primeiro, DBT (Desconto Básico de Tarifa), oferece 5% em todas as passagens com TAG, a partir da primeira. Já o DUF (Desconto para Usuários Frequentes) é progressivo, podendo chegar a até 98%, válido para veículos leves com TAG que passam várias vezes pela mesma praça, no mesmo sentido, dentro do mesmo mês.