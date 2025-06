Rodoviária: Obras chegam a 65%, mas vandalismo traz prejuízos às melhorias

Cascavel e Paraná - Quem trabalha ou quem passa pela Rodoviária de Cascavel se depara com um verdadeiro canteiro de obras, já que desde o ano passado o local passa por uma revitalização completa e, como a obra foi divida por andares, nem as empresas que vendem as passagens e nem os passageiros conseguem “desviar” dos transtornos que a obra naturalmente traz, como o pó, barulho e a sujeira. Nesta semana a obra chegou a cerca de 65% de execução.

O problema é que, além de tudo isso, a construtora que está executando a obra e a própria Prefeitura que contratou os serviços, estão tendo que enfrentar outro incômodo antes mesmo da obra terminar. Passageiros que frequentam o local relataram que diversas cadeiras foram quebradas e nos banheiros teve furtos de porta papel-higiênico e toalha e ainda alguns locais já foram pichados, inclusive nos novos guichês que ainda estão em fase de finalização.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, infelizmente tem pessoas que circulam pela rodoviária que são desocupadas, que às vezes ficam transitando pela obra da rodoviária e acabam cometendo furtos, mas que as rondas serão reforçadas. “Temos uma segurança lá na rodoviária e a Guarda Municipal está ajudando, mas esses pequenos furtos eles infelizmente acontecem”, relatou.

Rancy disse que com isso a construtora acaba sendo lesionada, assim como o patrimônio público, mas que isso não vai atrasar ainda mais a obra que deve ser entregue até o fim deste ano. “A parte superior já está praticamente pronta e estamos trabalhando agora na parte inferior e estamos muito animados com essa reforma que mudará o layout da rodoviária justamente para evitar que pessoas assim, que estejam desocupadas entrem na parte interna da rodoviária”, descreveu.

Prazo prorrogado

A obra iniciou em março do ano passado já que o prédio antigo tinha mais de 30 anos e traz modernidade para o prédio público, com serviço de escada rolante e ainda três elevadores. São cerca de 16 mil metros quadrados de edificação, com prazo inicial para setembro, mas que será prorrogado até o fim do ano, como já anunciado pela reportagem do O Paraná.