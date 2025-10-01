Rodoviária: Com 75% executado, prazo da obra é prorrogado até março de 2026

Cascavel e Paraná - Prevista para terminar nesta terça-feira, dia 30 de setembro, a obra da Rodoviária de Cascavel tem ainda muita coisa a ser feita. Faltando pelo menos 25% de execução, a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) anunciou que o contrato com a empresa foi prorrogado até março do próximo ano – prazo maior do que havia sido anunciado há alguns meses – quando tinha se falado em terminar até o fim do ano.

Severino Folador, que comanda a Sesop, disse que o atraso ocorreu devido a alguns erros no projeto já que teve que ser feito algumas adaptações, como deixar os permissionários na parte debaixo, o que atrasou o trabalho da empresa naquilo que foi contratado, que acabou fazendo o ‘que conseguiu’ dentro do previsto. “Demos prazo até março até porque temos um período festivo a partir do dia 10 de dezembro e acertamos que neste período a empresa não deixará um volume grande de funcionários lá nesse momento para causar menos transtorno”, descreveu.

Folador disse que ficou acertado então que do dia 10 de dezembro a 10 de janeiro a obra não ocorra e ainda seja deixado tudo limpo para não haver problemas para os passageiros e que, por isso, é que ela acabou sendo prorrogada até março e que trará impacto financeiro. “Sempre traz impacto financeiro, porque a cada ano da assinatura da ordem de serviço, a empresa tem direito a aditamento financeiro em virtude da inflação”, disse.

Para Folador eles também tiveram problemas no projeto da parte elétrica, acessibilidade externa, retirada de entulhos, tapumes, mas que está tudo descrito na planilha dos engenheiros da Sesop devidamente anuído pelo Paraná Cidade. “Essa obra é complexa pelo fato de ter muitos passageiros e que os transtornos foram maiores do que se imaginava e não tem como reformar e melhorar e corrigir com as empresas dentro”, descreveu.

Ele acredita que o atraso ocorreu pela demora da saída das empresas e que é importante ter consciência da dificuldade da obra, porque é muito mais fácil você construir uma obra nova do que reformar uma obra grande como essa. “Creio que com o trabalho dos nossos fiscais, bem como o Paraná Cidade nos ajudando a fiscalizar e a empresa tendo boa vontade, vamos poder entregar essa obra nesse novo prazo”, disse ele.