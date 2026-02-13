Cascavel e Paraná - A Transitar abriu nesta quinta-feira (12) um chamamento público para receber propostas para a concessão da administração da Rodoviária de Cascavel, ou seja, passar a administração do espaço à iniciativa privada. As empresas interessadas têm prazo até o dia 4 de março para fazer a entrega da proposta, conforme o edital publicado no Diário Oficial do Município, que apresenta todos os detalhes de formato de trabalho e exigências.
De acordo com a presidente da Transitar, Laura Rossi Leite, a ideia neste primeiro momento é de convidar as empresas que tenham expertise na elaboração desses estudos de viabilidade econômica, estudos financeiros e modelagem jurídica, para que eles apresentem elementos que depois vão ser usados para a confecção do edital, onde, propriamente dito, vai ser escolhida uma empresa que vai fazer a operação e a gestão do terminal rodoviário.
“Estamos convidando as empresas a nos trazerem esses estudos e, a partir dessas modelagens que eles trouxeram, nós vamos escolher o melhor estudo que for apresentado e preparar um edital para escolher uma empresa especializada que vai fazer a gestão do terminal rodoviário, mas esperamos que nesse primeiro momento haja interessados, porque já tivemos empresas interessadas em fazer a gestão da rodoviária”, disse a presidente.
Segundo Leite, a estratégia foi essa já que eles precisam primeiro entender qual é o tamanho desse contrato, qual é o prazo que será necessário, qual o nível de investimento que vai ser necessário para que ela esteja de fato atendendo melhor os usuários. “Por isso, então, que a gente elaborou essa convocação, esse chamamento para que empresas interessadas aí nos apresentem esses estudos”, complementou.
A Rodoviária está sendo administrada pela Transitar desde 2020, sendo que antes disso existia uma concessionária – a Cotema – que tinha a concessão da rodoviária, mas no início da pandemia esse contrato se encerrou e a gestão passou a ser feita pela própria Transitar. “Entendemos que agora é um momento bom de fazer essa concessão e seguindo uma determinação do próprio prefeito Renato Silva, que pediu que a gente elaborasse e iniciasse os estudos para fazer a concessão do espaço”, falou.
Gestão total
A presidente disse ainda que a ideia é que a empresa faça a gestão total do espaço, a gestão entre os operadores das empresas de transporte e ainda fazer a alocação dos espaços da rodoviária, garantir a segurança, zeladoria, corte de gramas, embelezamento e melhoria nas estruturas, ou seja, fará a gestão integral do terminal rodoviário. “Existem empresas especializadas nesse ramo e na administração pública, como a gente tem uma série de fases burocráticas aqui, que às vezes nos dificultam aqui a prestar o serviço de melhor qualidade”, salientou.
Um dos exemplos, dado pela presidente é no caso de um dano em um vaso sanitário, por exemplo, com uma empresa o processo é mais rápido e já pelo Poder Público demora. “Temos empresas especializadas, temos serviços, mas a agilidade no serviço público é mais demorada, porque precisamos chamar a empresa, fazer um orçamento e um comparativo e tudo isso acaba dificultando a gestão do espaço, já a empresa privada, ela vai no primeiro fornecedor, ela negocia o valor, não tem que estar precedido de licitação e ela consegue resolver o problema imediatamente”, descreveu.
A presidente lembrou está sendo feito um investimento na reforma da rodoviária e que depois de pronto vai mudar todo o cenário e que nisso entra inclusive uma necessidade de ampliar o número de funcionários. “Não tenho segurança, eu preciso de mais servidores para fazer a gestão da rodoviária, mas tudo isso depende de concurso. A gente faz concurso e nem sempre consegue chamar. Estamos com um edital de chamamento de agente operacional que seria para nossos serviços de zeladoria, serviços operacionais, serviços de mão de obra de manutenção e este é o segundo edital de chamamento, por tudo isso, acreditamos que é a melhor opção”, reforçou.
A reforma
A Rodoviária de Cascavel está em obras desde março de 2024 e eram para ter sido entregues em setembro do ano passado, mas sem terminar o prazo foi prorrogado até março deste ano. O novo espaço terá novidades como três elevadores e escada rolante e ao todo, são cerca de 16 mil metros quadrados de edificação. Quem está executando a reforma é a Construtora Alom, vencedora da licitação, que ocorreu em janeiro de 2024 e levou 60 dias para iniciar a obra.
Ao todo, serão investidos R$ 19,4 milhões, dinheiro repassado pela a Secretaria Estadual das Cidades por meio de transferência voluntária, quando não há necessidade do Município ter que devolver o valor ao tesouro do estado. O prédio tem dois andares, 32 plataformas de embarque e desembarque por onde passam cerca de 11 mil ônibus todos os meses.
Pelo projeto, a rodoviária irá manter o mesmo padrão atual na parte externa, mas toda a estrutura será reformada, inclusive o telhado que será substituído. A parte debaixo ficará exclusiva para o embarque e desembarque de passageiros e a parte de cima das lojas e lanchonetes, diferente do projeto atual que acaba misturando os espaços.
O espaço vai ganhar sala de embarque e uma ampla praça de alimentação, para que o possa a voltar a ter uma boa condição de atendimento às pessoas que passam todos os meses por ali. O projeto contempla alteração de layout interno, guichês, salas comerciais, terminal de encomendas, sanitários, instalação de catracas, acessibilidade interna e externa, esquadrias, sistema elétrico e estacionamentos.