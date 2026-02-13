Cascavel e Paraná - A Transitar abriu nesta quinta-feira (12) um chamamento público para receber propostas para a concessão da administração da Rodoviária de Cascavel, ou seja, passar a administração do espaço à iniciativa privada. As empresas interessadas têm prazo até o dia 4 de março para fazer a entrega da proposta, conforme o edital publicado no Diário Oficial do Município, que apresenta todos os detalhes de formato de trabalho e exigências.

De acordo com a presidente da Transitar, Laura Rossi Leite, a ideia neste primeiro momento é de convidar as empresas que tenham expertise na elaboração desses estudos de viabilidade econômica, estudos financeiros e modelagem jurídica, para que eles apresentem elementos que depois vão ser usados para a confecção do edital, onde, propriamente dito, vai ser escolhida uma empresa que vai fazer a operação e a gestão do terminal rodoviário.

“Estamos convidando as empresas a nos trazerem esses estudos e, a partir dessas modelagens que eles trouxeram, nós vamos escolher o melhor estudo que for apresentado e preparar um edital para escolher uma empresa especializada que vai fazer a gestão do terminal rodoviário, mas esperamos que nesse primeiro momento haja interessados, porque já tivemos empresas interessadas em fazer a gestão da rodoviária”, disse a presidente.

Segundo Leite, a estratégia foi essa já que eles precisam primeiro entender qual é o tamanho desse contrato, qual é o prazo que será necessário, qual o nível de investimento que vai ser necessário para que ela esteja de fato atendendo melhor os usuários. “Por isso, então, que a gente elaborou essa convocação, esse chamamento para que empresas interessadas aí nos apresentem esses estudos”, complementou.

A Rodoviária está sendo administrada pela Transitar desde 2020, sendo que antes disso existia uma concessionária – a Cotema – que tinha a concessão da rodoviária, mas no início da pandemia esse contrato se encerrou e a gestão passou a ser feita pela própria Transitar. “Entendemos que agora é um momento bom de fazer essa concessão e seguindo uma determinação do próprio prefeito Renato Silva, que pediu que a gente elaborasse e iniciasse os estudos para fazer a concessão do espaço”, falou.

Gestão total



A presidente disse ainda que a ideia é que a empresa faça a gestão total do espaço, a gestão entre os operadores das empresas de transporte e ainda fazer a alocação dos espaços da rodoviária, garantir a segurança, zeladoria, corte de gramas, embelezamento e melhoria nas estruturas, ou seja, fará a gestão integral do terminal rodoviário. “Existem empresas especializadas nesse ramo e na administração pública, como a gente tem uma série de fases burocráticas aqui, que às vezes nos dificultam aqui a prestar o serviço de melhor qualidade”, salientou.