Rodada da LNF define última vaga

A última rodada da fase classificatória da Liga Futsal será disputada neste sábado (27), às 19h. Das 16 vagas para a segunda fase, apenas uma ainda está em aberto, com três times com chances de classificação – Umuarama, Esporte Futuro e São Lourenço.
O Umuarama é o único que depende apenas de seu resultado para avançar, já que ocupa a 16ª posição com 27 pontos. O time joga fora de casa, contra o Santo André, e pode até se classificar sem vitória, desde que Esporte Futuro e São Lourenço, que têm 26 pontos, também não vençam.
A equipe do Toledo recebe o Atlântico, no Alcides Pan. Para classificar, precisa vencer e torcer para que o Umuarama não ganhe. Situação semelhante vive o São Lourenço, que recebe a ACBF.
Próxima Fase
Já classificado para a próxima fase, o Cascavel Futsal enfrenta o Blumenau, em Santa Catarina, e pode terminar entre os oito primeiros se vencer e contar com derrotas de Corinthians e Pato Branco. Se isso acontecer, decidirá o primeiro play-off em casa.
Última Rodada
Os jogos da última rodada são: Magnus x Joinville, São Lourenço x ACBF, Praia Clube x Dracena, Blumenau x Cascavel, Jaraguá x Cruzeiro, Tubarão x São José, Santo André x Umuarama, Esporte Futuro x Atlântico, Corinthians x Foz, Minas x Joaçaba, Vélez Camaquã x Campo Mourão e Marreco x Pato.