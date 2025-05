Rock invade o Parque do Povo com a 4ª edição do Tooledo Festival

De acordo com o secretário da Cultura de Toledo, Gabriel Furlan, a programação diversificada é um convite para que toda a comunidade se reúna e celebre a cultura do rock em um ambiente acolhedor, seguro e inclusivo. “Nossa missão é promover a diversidade cultural e garantir eventos de qualidade para todos os segmentos da sociedade”, ressalta.

A estrutura do evento, que tem entrada franca, está em fase final de montagem. Dois palcos (e seus respectivos camarins), estão sendo preparados para receber, ao longo dos três dias, uma programação intensa que valoriza os talentos locais e traz atrações consagradas no cenário nacional .

Paraná e Toledo - O Parque do Povo /Luiz Cláudio Hoffmann já começa a pulsar no ritmo do 4º Tooledo Rock Festival, que promete agitar o cenário cultural de Toledo neste fim de semana. De sexta-feira a domingo (23 a 25), o espaço se transformará em um grande palco a céu aberto, onde 20 bandas — sendo 17 regionais e três de renome nacional — se apresentarão ao som de guitarras elétricas e baterias vibrantes, garantindo muita diversão e música de qualidade para o público (confira a programação completa no fim da matéria).

O secretário destaca a importância do evento. “É com grande satisfação que realizamos o Tooledo Rock Festival para a nossa comunidade. É um prazer ver o rock, um gênero musical tão relevante, sendo celebrado e valorizado em nossa cidade”, salienta Furlan. “Tragam suas cadeirinhas de praia e seus repelentes, e vamos curtir o bom e velho Rock’n Roll, Venha vibrar com a música que você ama!”, convida.

Além das atrações musicais, o Tooledo Rock Festival contará com espaços dedicados à gastronomia e áreas de convivência para garantir que o público – estimado em 3.000 pessoas para as três noites – tenha uma experiência completa e agradável. Para mais informações sobre o evento, acompanhe as redes oficiais da Prefeitura de Toledo e da Secretaria da Cultura.

Atrações Musicais e Estrutura do Evento

Atrações nacionais – Entre os destaques do line up estão os grupos “Codinome Winchester” e “Acústicos e Valvulados”, que sobem ao palco no sábado (24). Já no domingo (25), a festa ficará por conta da banda “Maskavo”.